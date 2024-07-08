Російський снаряд. Фото: Укрінформ

Російські війська за минулу добу, 8 липня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Пошкоджені приватні будинки, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Від ворожого вогню потерпали Берислав, Тягинка, Кізомис, Велетенське, Комишани, Одрадокам'янка, Ромашкове, Білозерка, Новоолександрівка, Понятівка, Михайлівка, Антонівка, Клапая, Шевченківка та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Херсонському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

Також зафіксовано влучання в адмінбудівлю, магазин та газопровід, пошкоджені господарські споруди, складське приміщення та мотоцикл.

Нагадаємо, що в Миколаївській ОВА повідомили деталі вчорашніх обстрілів по Куцурубській громаді. Протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV.