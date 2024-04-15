Війська РФ вдарили керованою авіабомбою по селу Лук'янці Липецької громади Харківського району.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що атака сталася приблизно о 14:00. За даними обладміністрації, окупанти влучили в місцевий заклад освіти.
Наразі відомо, що двоє людей загинули. Кількість поранених встановлюється. Усі постраждалі — цивільні.
Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня, через обстріл села Кізомис Херсонської області постраждала 16-річна дівчина.
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Війська РФ вдарили керованою авіабомбою по селу Лук'янці Липецької громади Харківського району.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що атака сталася приблизно о 14:00. За даними обладміністрації, окупанти влучили в місцевий заклад освіти.
Наразі відомо, що двоє людей загинули. Кількість поранених встановлюється. Усі постраждалі — цивільні.
Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня, через обстріл села Кізомис Херсонської області постраждала 16-річна дівчина.