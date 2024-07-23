Пошкоджений обстрілом будинок в Очакові, архівне фото «НикВести»

Російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Обстріл стався близько 05:35. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

Через атаку також пошкоджено багатоквартирний будинок в місті.

Нагадаємо, раніше ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.