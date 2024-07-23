Російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Обстріл стався близько 05:35. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.
Через атаку також пошкоджено багатоквартирний будинок в місті.
Нагадаємо, раніше ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Російська армія сьогодні вранці, 23 липня, завдала артилерійських обстрлів по Очакову. Внаслідок атаки постраждало четверо людей.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Обстріл стався близько 05:35. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.
Через атаку також пошкоджено багатоквартирний будинок в місті.
Нагадаємо, раніше ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.