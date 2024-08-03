Пожежа на Вінниччині, фото: ДСНС

Вночі на 3 серпня, росіяни атакував Вінницьку область безпілотниками. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.

Російська армія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в ніч на 3 серпня. В ДСНС зазначили, що цивільне населення та працівники підприємства не постраждали.

До ліквідації пожежі залучалися 64 пожежника особового складу та 23 одиниці техніки. Крім цього, для забезпечення безперебійної подачі води задіювалося два пожежних потяги від «Укрзалізниці».

«Надзвичайники вкотре закликають жителів області, не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу», — додали в повідомленні.

Пожежа на Вінниччині, фото: ДСНС

Пожежа на Вінниччині, фото: ДСНС

Пожежа на Вінниччині, фото: ДСНС

Пожежа на Вінниччині, фото: ДСНС

Нагадаємо, як протягом доби миколаївські пожежники загасили 28 пожеж: пошкоджені автомобіль та житлові помешкання.