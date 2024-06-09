Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що учора, 8 червня, о 12:20 росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївського району.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що учора, 8 червня, о 12:20 росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївського району.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.