Сайт Ukr.net перестав працювати, фото з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Команда сервісу намагається відновити роботу.

Про це Ukr.net повідомила у своїх соцмережах.

«Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступна стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET», — йдеться в заяві.

У команді сайту зазначають, що розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Наразі співробітники сподіваються з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулися з проханням по допомогу до посла України в США Оксани Маркарової.

Довідка: Ukr.net є одним із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України, який збирає в себе новини з сотень різних медіа. Входить до 10 найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Поштовий сервіс було засновано 2000 року — тоді це була одна з перших безоплатних електронних пошт в Україні.

Нагадаємо, що 5 березня, збій роботи соціальних мереж Facebook та Instagram стався через технічну проблему.