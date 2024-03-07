Сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Команда сервісу намагається відновити роботу.
Про це Ukr.net повідомила у своїх соцмережах.
«Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступна стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET», — йдеться в заяві.
У команді сайту зазначають, що розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Наразі співробітники сподіваються з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулися з проханням по допомогу до посла України в США Оксани Маркарової.
Довідка: Ukr.net є одним із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України, який збирає в себе новини з сотень різних медіа. Входить до 10 найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Поштовий сервіс було засновано 2000 року — тоді це була одна з перших безоплатних електронних пошт в Україні.
Нагадаємо, що 5 березня, збій роботи соціальних мереж Facebook та Instagram стався через технічну проблему.
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Сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Команда сервісу намагається відновити роботу.
Про це Ukr.net повідомила у своїх соцмережах.
«Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступна стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET», — йдеться в заяві.
У команді сайту зазначають, що розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Наразі співробітники сподіваються з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулися з проханням по допомогу до посла України в США Оксани Маркарової.
Довідка: Ukr.net є одним із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України, який збирає в себе новини з сотень різних медіа. Входить до 10 найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Поштовий сервіс було засновано 2000 року — тоді це була одна з перших безоплатних електронних пошт в Україні.
Нагадаємо, що 5 березня, збій роботи соціальних мереж Facebook та Instagram стався через технічну проблему.