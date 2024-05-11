Служба безпеки України затримала ймовірних виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня.
Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, пише «УП».
За даними спец-служби, організаторами теракту було російське ГРУ.
«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», — сказав Артем Дехтяренко.
На даний момент деталей немає, але відомство обіцяє надати їх пізніше.
Нагадаємо, що цього року п'ять областей Росії та Севастополь відмовилися від парадів на 9 травня.
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Служба безпеки України затримала ймовірних виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня.
Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, пише «УП».
За даними спец-служби, організаторами теракту було російське ГРУ.
«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», — сказав Артем Дехтяренко.
На даний момент деталей немає, але відомство обіцяє надати їх пізніше.
Нагадаємо, що цього року п'ять областей Росії та Севастополь відмовилися від парадів на 9 травня.