Співробітники СБУ. Фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України затримала ймовірних виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня.

Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, пише «УП».

За даними спец-служби, організаторами теракту було російське ГРУ.

«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», — сказав Артем Дехтяренко.

На даний момент деталей немає, але відомство обіцяє надати їх пізніше.

Нагадаємо, що цього року п'ять областей Росії та Севастополь відмовилися від парадів на 9 травня.