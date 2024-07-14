Шахед. Фото з відкритих джрел.

У ніч на 14 липня сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети та кілька розвідувальних БПЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що вночі протиповітряною обороною сходу України було збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три «Орлан -10» і один «ZALA».

Нагадаємо, учора, 13 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, а також Очакову.

Крім того, минулої доби понад 20 населених пунктів Херсонської області зазнали ворожих обстрілів та авіаударів. Через російську агресію пʼятеро людей загинули, ще девʼять – дістали поранення, з них – одна дитина.