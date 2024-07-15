Центральна вулиця Миколаєва під час відключення світла, фото: «НикВести»

У понеділок, 15 липня, обленерго застосовуватиме обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби.

Через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки, повідомляє «Укренерго».

«Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 — чотири черги», — зазначили енергетики.

За даними «Укренерго», через погодні умови знеструмлені 446 населених пунктів у шести областях України.

Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.