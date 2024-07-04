Еліна Світоліна, фото: Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла у третє коло Вімблдону-2024, перемігши німкеню Юле Німаєр.

Про це повідомляє Чемпіон.

Зазначається, що матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українська тенісистка чотири рази подала навиліт (у суперниці також було 3 ейси), вона допустила 3 подвійні помилки (у Німаєр їх було 6) і використала 4 з 6 можливих брейкпойнтів.

«Попри відносно рівний старт матчу, Еліна майже одразу перехопила ініціативу та впевнено перемогла у першому сеті. А другий був його продовженням. Проте щойно рахунок став 5:2 за геймами, українка втратила свою перевагу та дозволила суперниці скоротити відставання. І в 10 геймі вона реалізувала матч-пойнт лише з 4 разу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це був перший матч між тенісистками.

Нагадаємо, у Миколаєві після тривалої перерви, пов'язаної з війною, відбувся чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли з 2 по 7 червня на кортах водно-спортивного комплексу «Спартак» на Бузькому Бульварі.