Теракт у Сомалі, фото: ЕРА

Щонайменше 32 людини загинули, а десятки були поранені внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей на популярний пляж у столиці Сомалі Могадішо, у п’ятницю, 2 серпня.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеві джерела.

Близько 63 людей були поранені, деякі з них знаходяться у критичному стані.

Зазначається, що щонайменше п'ятеро осіб були відповідальними за напад. Один нападник підірвав себе на місці, троє інших були вбиті поліцією. Один нападник був схоплений живим.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що атаку здійснили бойовики угруповання «Аш-Шабаб», які контролюють значні частини південного та центрального Сомалі. Це угруповання пов’язане з Аль-Каїдою та майже 20 років веде жорстокі повстанські дії проти уряду Сомалі, який підтримується ООН.

Нагадаємо, як СБУ затримала підозрюваних, які планували теракти у Києві на 9 травня.