Біля пам’ятного стенду неподалік зруйнованої будівлі Миколаївської обласної адміністрації прибрали українські прапори з іменами загиблих військових. В КП «Парки» пояснили, що зробили це щоб скосити траву.

Відповідні фото опублікувала користувач Instagram Анастасія Прокопчук.

Дівчина опублікувала серію фото, на яких можна побачити пусту галявину, де раніше були українські прапори.



— Ви бачите що на цій клумбі? Нічого. А раніше тут були прапорці з іменами загиблих захисників. Прапорці, які ми та інші мешканці міста встановили в пам’ять про рідних та друзів, тому що міська влада досі нічого не вирішила щодо меморіалу, — підписала одне з фото Анастасія Прокопчук.



Публікації Анастасії Прокопчук. Публікації Анастасії Прокопчук. Публікації Анастасії Прокопчук.

Прапорці, які раніше стирчали з землі, залишили біля стенду в пам’ять загиблих по будівлі Миколаївської ОВА. Зокрема, там лежав прапор з ім’ям чоловіка авторки фото, який загинув під Бахмутом у грудні 2022 року.



— Прапорці з іменами тих, хто віддав життя за нашу свободу тепер просто валяються. Тут є прапор з ім’ям мого чоловіка, Лапи, та багатьох інших наших хлопців. Це тотальна неповага, — написала вона.

Прапорці з іменами загиблих військових, що були біля будівлі Миколаївської ОВА. Архівне фото НикВести.

— В мене було постійне питання: «Де алея слави в Миколаєві? Де зупинка руху в центрі міста о 9:00 (загальнонаціональна хвилина мовчання, — прим.). В нас що немає війни, немає героїв?», — додала Анастасія Прокопчук.

Волонтерка ініціативи «Мій янгол» Олена Бездольна поширила допис дружини загиблого військового та звернулася до міської влади Миколаєва.

— Одного разу твоя байдужість постукає у твій дім триколором. В мене немає слів. Де алея слави? Де хвилина мовчання у центрі міста? Лише показушні медійні зборища, — написала волонтерка.

У коментарі журналісту «НикВести» пояснили, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» прибрали прапорці, щоб скосити та прибрати траву. Станом на 14:40 прапори повернули на місце.

— 4 червня наші працівники приступили до виконання робіт по скосу трави. Щоб не пошкодити прапорці їх було вийнято та переміщено під стелу. Вчора та сьогодні ми не могли повернути їх на місце тому що проводили роботи з вигрібання трави, ми не могли просто так її залишити. Після цього прапорці повернули на місце. Фото, яке опублікувала дівчина було зроблено під час виконання робіт, — сказали в прес-службі.

Прапорці повернули на місце. Фото надало КП «Миколаївські парки».

Прапорці повернули на місце. Фото надало КП «Миколаївські парки».

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.

У квітні депутати міської ради Первомайська затвердили місце розташування «Алеї слави» полеглих бійців, які захищали Україні. Проте питання виявилося спірним та викликало багато дискусій.

