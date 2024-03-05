Впродовж 5 березня у центрі Миколаєві не працюватимуть світлофори.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Світлофори не працюватимуть на перетині вулиць Пушкінська та Адміральська.
Зазначається, що це пов’язано з необхідною заміною контролеру на об'єкті.
Регулювання дорожнього руху буде здійснюватися нарядом патрульної поліції.
Раніше повідомлялося, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.
Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.
Також, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Впродовж 5 березня у центрі Миколаєві не працюватимуть світлофори.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Світлофори не працюватимуть на перетині вулиць Пушкінська та Адміральська.
Зазначається, що це пов’язано з необхідною заміною контролеру на об'єкті.
Регулювання дорожнього руху буде здійснюватися нарядом патрульної поліції.
Раніше повідомлялося, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.
Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.
Також, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.