Світлофори у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Впродовж 5 березня у центрі Миколаєві не працюватимуть світлофори.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Світлофори не працюватимуть на перетині вулиць Пушкінська та Адміральська.

Зазначається, що це пов’язано з необхідною заміною контролеру на об'єкті.

Регулювання дорожнього руху буде здійснюватися нарядом патрульної поліції.

Раніше повідомлялося, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.

Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.

Також, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.