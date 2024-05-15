В енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Миколаєві, через критичний дефіцит в енергосистемі, застосують аварійні графіки відключень.

Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».

«Маємо вказівку застосовувати графіки аварійних відключень 1,2 та 3 черги», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 14 на 15 травня для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

«Миколаївобленерго» сповістило користувачів про вимушене застосування графіків аварійних відключень.

Графік відключень можна подивитися на сайті компанії. Черги відключення — за посиланням.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.