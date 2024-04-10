Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото: Pexels

Сьогодні, 10 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 11:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Наваринська;

вул. Пушкінська;

вул. Спаська;

вул. Адміральська;

вул. Нікольська.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Полярний;

пров. Прогресивний;

пров. Фестивальний;

вул. Театральна;

вул. Передова;

вул. Чайковського;

пров. Чайковського;

вул. Мала Морська;

вул. Спаська;

вул. Шнеєрсона;

вул. Нікольська;

вул. Сінна;

вул. Лягіна;

вул. Корабелів;

вул. Дунаєва;

вул. Маріупольська;

вул. Космонавтів;

пр. Миру;

вул. Китобоїв.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 5 Слобідська;

вул. Потьомкінська;

вул. Колодязна;

вул. 2 Набережна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Кар'єрна.

Раніше «НикВести» писали історію енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців.