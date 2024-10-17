Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Лінії електропередач, фото: shutterstock.com

Сьогодні, 17 жовтня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. 3 Інгульський;

вул. Інгульська;

вул. Карла Кнорре;

вул. Піщана;

пров. 1 Інгульський;

вул. Архітектора Старова;

пров. 2 Інгульський.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

Новий інвалідний хутір (з 08:00 до 19:00);

вул. Павла Скоропадського;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Олексія Вадатурського;

пров. Бузника;

пров. Гоголя;

пров. Кирило-Мефодіївський;

пров. 1 Інгульський;

пров. 2 Інгульський;

вул. Інгульська;

пров. Художній;

вул. Привільна;

100 Квартал;

СВТ Корабел;

вул. Безіменна;

СТ Активіст;

пров. Інгульський;

пров. Ракетний;

пров. Лютневий;

вул. Костянтинівська;

вул. Зелена гірка;

пров. Салютний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Авіаційний;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Леваневців;

вул. Спортивна.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

З самого ранку середи, 16 жовтня, у Миколаєві та Херсоні майже по всіх районах міст зникла електроенергія. Згодом всіх споживачів заживили.