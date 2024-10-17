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Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Лінії електропередач, фото: shutterstock.comЛінії електропередач, фото: shutterstock.com

Сьогодні, 17 жовтня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. 3 Інгульський;
  • вул. Інгульська;
  • вул. Карла Кнорре;
  • вул. Піщана;
  • пров. 1 Інгульський;
  • вул. Архітектора Старова;
  • пров. 2 Інгульський.

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • Новий інвалідний хутір (з 08:00 до 19:00);
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • пров. Бузника;
  • пров. Гоголя;
  • пров. Кирило-Мефодіївський;
  • пров. 1 Інгульський;
  • пров. 2 Інгульський;
  • вул. Інгульська;
  • пров. Художній;
  • вул. Привільна;
  • 100 Квартал;
  • СВТ Корабел;
  • вул. Безіменна;
  • СТ Активіст;
  • пров. Інгульський;
  • пров. Ракетний;
  • пров. Лютневий;
  • вул. Костянтинівська;
  • вул. Зелена гірка;
  • пров. Салютний.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Авіаційний;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Леваневців;
  • вул. Спортивна.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

З самого ранку середи, 16 жовтня, у Миколаєві та Херсоні майже по всіх районах міст зникла електроенергія. Згодом всіх споживачів заживили.

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