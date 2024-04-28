Спиляне дерево по вул. Защука. Фото: Facebook

У Миколаєві невідомі спиляли велике та здорове дерево. Місце мешканці просять знайти винного.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Наталя Непочатих поскаржилась на невідомих, які спиляли дерево по вулиці Защука, 2.

«Вулиця Рюміна кут вулиці Защука. Якийсь умнік,щоб відкрити доступ до своїх дверей вирішив спиляти шикарне здорове дерево. До яких пір у нас триватиме таке свавілля? Невже він за це не відповість?», — написала жінка.

Спиляне дерево по вул. Защука. Фото: Facebook Спиляне дерево по вул. Защука. Фото: Facebook Спиляне дерево по вул. Защука. Фото: Facebook

Нагадаємо, що у центрі Миколаєва невідомі спиляли три здорових береста. Екологічна інспекція звернулася до поліції.

Нагадаємо, що жителі Миколаєва просять місцеву владу перевірити законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській, 5-А.

Також повідомлялося, що у Миколаєві відбулася запланована акція «Дерево — життя громади». По місту висадили 38 дерев.

Нагадаємо, що у статті «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» «НикВести» писали, що з урахуванням кліматичних змін для Миколаєва найбільш підходящими деревами є тополя, платан, клен, софора та шовковиця біла. Крім того, фахівці зазначали, що важливо звертати увагу на склад ґрунтів, де висаджують ті чи інші породи дерев.

Також нагадаємо, що у миколаївському парку «Перемоги» загинула частина саджанців сосни, які посадили восени минулого року. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» поки повідомляли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому.

Також читайте статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дорікнув депутатці, яка обурилась, як кронують дерева, вказавши, що «кожен має займатись тим, у чому він професіонал».