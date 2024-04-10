Стан ялинок у парку «Перемоги» навесні 2024 року. Фото: Facebook

У миколаївському парку «Перемоги» загинула частина сосен, тому що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївські парки».

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» висадили саджанці молодих сосен. У березні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула. Містяни припустили, що проблема у підсоленості ґрунту на території, де висадили саджанці.

Висадка ялин у парку «Перемоги» у 2023 році. Фото: Миколаївська міська рада Висадка дерев у жовтні 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Фахівці комунального підприємства «Миколаївські парки» пояснили, що проблема була у соснах, які висаджувались з голим корінням, тому не прижилися.

«Вже при висадці дерев, було виявлено, що вони мають голу кореневу систему. Зазначимо, для хвойних дерев, при пересадці дуже важлива саме закрита коренева система, тобто з комом землі. Фахівці підприємства протягом всього часу піклувалися про рослини, а саме поливали, проводили підживлення зі стимуляцією кореневої системи. Якась частина дерев все ж таки приживеться, адже фахівці підприємства пильно слідкують за станом кожного зеленого насадження», — йдеться у повідомленні.

Також на підприємстві запевнили, що солоність ґрунту не вплинула на рослини.

«Щодо солоності ґрунту зазначеної раніше, саме у цьому випадку все полягало у посадковому матеріалі. Адже хвойні дерева добре ростуть і в Коблево, і в Очакові», — додали там.

Ялинки, яки прижилися у парку "Перемоги". Фото: КП "Миколаївські парки" Ялинки, яки прижилися у парку "Перемоги". Фото: КП "Миколаївські парки"

Раніше у статті «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» відома на Миколаївщині екологиня Інна Тимченко розповідала, що у міських умовах дуже важко виростити сосни.

Нагадаємо, що миколаївцям пропонують придбати саджанці дерев та долучитися до акцію «Дерево – життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.

Також читайте статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

Також нагадаємо, що у Миколаєві фіксують високий рівень формальдегіду. Для зниження рівня Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що зменшення кількості дерев не впливає на рівень формальдегіду у повітрі Миколаєва.

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.

Обрізка дерев у Миколаєві

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дорікнув депутатці, яка обурилась, як кронують дерева, вказавши, що «кожен має займатись тим, у чому він професіонал».