В Миколаєві можна потрапити лише у 7% укриттів, фото з відкритих джерел

У Миколаєві лише у 7% укриттів є відчиненими. Крім того, існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск.

Про це стало відомо із другої Національної кампанії моніторингу доступності та базової якості захисних споруд цивільного захисту, який провела моніторингова група «Озон» Центр громадянських свобод.

Кампанію провели з вересня по грудень 2023 року понад сто волонтерів у містах Київ, Луцьк, Львів, Черкаси, Миколаїв, Одеса, Шостка. У звіті йдеться, що майже півтисячі укриттів оцінили за критеріями доступності (чи легко знайти укриття, чи воно відкрите), а також базової якості та загального стану всередині.

Загалом, у Миколаєві волонтери ОЗОНу перевірили 30 укриттів.

«Зафіксовані дані показують значну проблему з доступністю укриттів, яка стосується маркування укриттів, а також наявності пандусів, що забезпечило б доступ для маломобільних груп населення. Оскільки лише 2 укриття були відчинені, це не дозволило якісно перевірити умови всередині укриттів та оцінити загальний стан», – йдеться у дослідженні.

Ілюстрація: «Озон» Центру громадянських свобод

Також зазначається, що найвищий середній бал загального стану укриттів у Черкас — 4 бали, Одеса та Луцьк отримали 3,9 та 3,6 відповідно. Київ отримав 2,7 бала (водночас тут перевірили найбільше укриттів — 120). Шостка та Львів отримали 2,2 та 2,1 бала відповідно. Миколаїв не отримав оцінки, оскільки лише 2 укриття були відчинені.

Ілюстрація: «Озон» Центру громадянських свобод

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».