На Миколаївщині правоохоронці встановлюють місцезнаходження неповнолітньої Галини Бурлової.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Вознесенським районним управлінням поліції встановлюється місцезнаходження 17-річної Бурлової Галини Віталіївни, яка 5 квітня пішла з гуртожитку у Вознесенську та до теперішнього часу не повернулась. Наразі про місце знаходження неповнолітньої нічого невідомо.

Прикмети: зріст 170 см, чорне волосся, худорлявої статури. Була одягнута у темно-синю куртку, лосини чорного кольору та чорне взуття.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини Вознесенського райуправління поліції за адресою: Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за телефонами (0234) 3-31-51, 0669125027.

Зникла безвісти 17-річна Галина Бурлова / Фото: поліція Миколаївської області

Нагадаємо, правоохоронці розшукали дівчат, які зникли 11 березня у Южноукраїнську. За словами правоохоронців, на розшук зниклих був задіяний увесь особовий склад відділення поліції. У результаті виявилось, що дівчата всі ці дні перебували у Дніпрі та не бажали повертатись додому.