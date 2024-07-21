Місце падіння літака в Польщі. Фото: polsatnews

У неділю, 21 липня, у Польщі сталась авіакатастрофа легкого літака Prząśniczka J1B. Внаслідок аварії 75-річний пілот загинув.

Про це повідомляє Polsat News.

Зазначається, що літак впав в районі села Липова у Сілезькому воєводстві через кілька хвилин після зльоту.

Літак належав місцевому авіаклубу.

«Перед 9 годиною ранку пожежники отримали повідомлення про авіакатастрофу в Липовій. На місце події виїхало кілька пожежних бригад. Пожежу довелося гасити, оскільки літак спалахнув після удару об землю», — сказав представник пожежної служби.

На місці події все ще працюють служби під наглядом прокурора. Справу також розслідує Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Нагадаємо, що у Малаві після понад доби пошуків знайшли військовий літак, який зник з радарів 10 червня: він потрапив в авіакатастрофу, у якій загинув віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще 9 людей.