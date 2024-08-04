Знайдене тіло, фото: ДПСУ

У п’ятницю, 2 серпня, румунські прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка у річці Тиса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Про виявлення тіла людини прикордонників відділу «Тячів» Мукачівського загону повідомили румунські колеги.

Тіло чоловіка виявили дістали з води, воно має ознаки довготривалого перебування у водоймі. Інформація щодо наявності при потопельнику документів наразі уточнюється.

У прес-службі зазначають, що це вже 39-й випадок виявлення тіла чоловіка у річці біля кордону.

Прикордоники, фото: ДПСУ Знайдене тіло, фото: ДПСУ

Нагадаємо, як три українця намагалися човном перетнути Тису. Чоловіків затримали.