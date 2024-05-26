Зникла 17-річна Ірина Калинюк

У Миколаєві поліція розшукує 17-річну Ірину Калинюк. Дівчина перестала виходити на звʼязок 23 травня.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївщини.

«Прикмети: зріст приблизно 170 см, стрункої статури, волосся темне нижче плечей, фарбовані кінчики», — йдеться в повідомленні.

Також за даними правоохоронців дівчина має татуювання на лівій руці «Я всегда буду рядом» та шрам на лівому запʼясті.

«Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-га Екіпажна, 59, або за 063 844 5558, 102», — написали правоохоронці.

нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Махно нагородив трьох мешканців села Лепетиха Березнегуватської громади, які допомогли відшукати зниклу 8-річну дівчинку.

Нагадаємо, дитина зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові. Цього ж дня чоловіка затримали, відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.

Центральний районний суд взяв під варту чоловіка. У судовому засіданні підозрюваний визнав свою провину в повному обсязі, повідомив, що не може пояснити мотиви своїх дій, оскільки перебував в стані алкогольного сп’яніння.