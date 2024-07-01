Україна забезпечила агропродукцією 8 мільйонів людей в Африці та Азії, ілюстраційне фото з відкритих джерел

З початку реалізації програми «Grain From Ukraine» Україна відправила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

«З моменту започаткування цієї ініціативи восени 2022 року, ми направили 221,41 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, включаючи 195 тисяч тонн пшениці, 22,265 тисяч тонн пшеничного борошна та 4,141 тисяч тонн колотого гороху, до 10 країн Африки та Азії», – повідомив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що частину української сільськогосподарської продукції купують держави-учасники проєкту.

«Це взаємовигідна стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку та одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі», – підкреслив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також повідомив, що у першій половині 2024 року вже відправлено партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Зараз частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших країн-реципієнтів.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.