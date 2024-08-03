Повістка, фото: radiotrek

У п'ятницю, 2 серпня, в Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Один з нападників утік, інших затримали.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

Військові ТЦК та СП перевіряли дані водія автомобіля КІА і встановили, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. Під час вручення йому повістки, він відмовився її отримувати та викликав на допомогу свого 43-річного брата.

«Чоловіки спровокували конфлікт з представниками ТЦК і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа», — додали в поліції.

За даними поліції, 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка кілька разів вдарила поліцейську по голові. Крім цього, чоловік вибігав і лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху авто.

Слідчі почали розслідування за статті 345 Кримінального кодексу — насильство щодо працівника правоохоронного органу. Жінку і чоловіка затримали. Також щодо затриманих склали адмінпротоколи за статті 173 (дрібне хуліганство) та статті 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). А чоловік додатково отримав постанову ще й за статті 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

Поліцейські також розслідують побиття військовослужбовця ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік. За цим фактом розпочали провадження за статті 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження. Водія шукають.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині, яка є однією з лідерів за критерієм мобілізованих громадян серед всіх регіонів, відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.