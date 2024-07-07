Внаслідок обстрілів Херсоону у ніч на 7 липня в центрі міста вщент згоріло кафе.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Як повідомили в ОВА, удари прийшлись по центральній частині Херсону. Влада оприлюднила відео з наслідками прильотів.

— Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе «Літо», — повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня протиповітряна оборона знищила всі 13 ударних дронів, які росіяни запускали по Україні.