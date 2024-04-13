13 квітня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких над містом підійнявся дим.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи пролунали у Луганську близько 11:30. Ймовірно, виникла пожежа, яка супроводжується сильним задимленням, оскільки після вибухів над містом з'явився стовп диму

При цьому російські Telegram-канали звинувачують Україну у ракетному ударі по околиці Луганська.

У мережі також опублікували момент «прильоту». Місцеві пабліки пишуть про можливий удар по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.

Нагадаємо, у вересні в окупованому Луганську також пролунав вибух. вода, за даними ЗМІ, вибух стався у кабінеті «генпрокурора», його було поранено.