З тимчасово окупованих територій України 24 липня вдалося повернути ще сімох дітей.

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Повернені діти до України. Фото: Микола Кулеба Повернені діти до України. Фото: Микола Кулеба Повернені діти до України. Фото: Микола Кулеба

Зазначається, що серед повернених дітей є 12-річна дівчинка, батьки якої служать у Збройних силах України.

Микола Кулеба зазначив, що вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Також вдалося повернути двох братів віком 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території.

18-річний хлопець та 19-річна дівчина з Херсонщини, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя, — написав Микола Кулеба.

14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. На підконтрольній Україні території після двох років розлуки дитина возз'єдналася зі своєю матір'ю.

Також з окупації вдалося повернути хлопця-підлітка, мати якого досі перебуває в окупації.

Крім того, Микола Кулеба також написав, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях та на території РФ перебуває 1,5 мільйонів українських дітей.

Нагадаємо, що Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.