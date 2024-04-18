Росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Про це проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 17 квітня, о 17:20, 17:44 та 18:30 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілу четверо людей звернулися до медичного закладу. Всім медична допомога надана амбулаторно.
Крім того, учора, 17 квітня, о 18:43 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.
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Росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Про це проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 17 квітня, о 17:20, 17:44 та 18:30 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілу четверо людей звернулися до медичного закладу. Всім медична допомога надана амбулаторно.
Крім того, учора, 17 квітня, о 18:43 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.