Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву/ Архівне фото «НикВести»

В ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Окрім того, увечері 6 серпня та вранці 7 серпня російські військові атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

«Увечері, 6 серпня, о 20:40, ворог атакував акваторію Куцурубської громади FPV-дроном. Постраждалих немає. Зранку, 7 серпня, о 07:15 ворог спрямував FPV-дрон по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Вживаються заходи з ліквідації. Постраждалих немає», — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Миколаївщини у понеділок, 5 серпня були пошкоджені будинки, база відпочинку та лікарня. Внаслідок атаки виникли пожежі.