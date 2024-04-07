Українська САУ в момент пострілу. Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

У ніч проти неділі, 7 квітня, Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних БПЛА Shahed-131/136, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Він зазначив, що росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17 «шахедами» із мису Чауда (Крим).

«У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях», – повідомляє Микола Олещук.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, російські війська учора, 6 квітня, обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.

Також у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.