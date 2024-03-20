Російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Внаслідок російської агресії постраждало щонайменше 5 людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що серед постраждалих є ціла родина, будинок якої зруйнували росіяни:
Наразі всіх чотирьох членів родини шпиталізували.
За інформацією ОВА, на ураженій території зазнали пошкодження оселі. Інформацію про наслідки російської атаки ще уточнюють.
Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.
Російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Внаслідок російської агресії постраждало щонайменше 5 людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що серед постраждалих є ціла родина, будинок якої зруйнували росіяни:
Наразі всіх чотирьох членів родини шпиталізували.
За інформацією ОВА, на ураженій території зазнали пошкодження оселі. Інформацію про наслідки російської атаки ще уточнюють.
Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.