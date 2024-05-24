Верховна Рада України 22 травня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №11150 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року термін оформлення нерозподілених земельних ділянок.
Зазначається, що документ передбачає, зокрема, такі положення:
Крім того, законопроєкт пропонує ввести особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.
Нагадаємо, що народний депутат Артем Чорноморов підняв питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.
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Верховна Рада України 22 травня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №11150 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року термін оформлення нерозподілених земельних ділянок.
Зазначається, що документ передбачає, зокрема, такі положення:
Крім того, законопроєкт пропонує ввести особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.
Нагадаємо, що народний депутат Артем Чорноморов підняв питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.