ВР прийняла закон щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), фото з відкритих джерел

Верховна Рада України 22 травня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №11150 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, законом продовжено з 1 січня 2025 року до 1 січня 2028 року термін оформлення нерозподілених земельних ділянок.

Зазначається, що документ передбачає, зокрема, такі положення:

продовження до 2028 року строку оформлення нероздільних земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками паїв та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок;

відновлення обов’язковості підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників;

продовження до 2026 року пілотного проєкту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

встановлення правила, за яким, термін дії договорів оренди земельних ділянок, сформованих з нерозподілених земельних ділянок, які перейшли до комунальної власності, припиняється через 2 роки з дня державної реєстрації права комунальної власності на них;

відновлення можливості здійснення заходів з обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, на підставі рішення суду.

Крім того, законопроєкт пропонує ввести особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

Нагадаємо, що народний депутат Артем Чорноморов підняв питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.