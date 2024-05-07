Річка Тиса. Фото: ДПСУ

У річці Тисі знайшли тіла ще трьох потопельників, які, ймовірно, намагалися переплисти кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Про одне тіло прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

Також у ході взаємодії з правоохоронцями прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років.

«Будь ласка, не ризикуйте своїм життям! Попри зниження рівня води, річка залишається небезпечно!», — зазначили в ДПСУ.

Раніше прикордонники повідомили, що з початку повномасштабної війни на Тисі загинули 25 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон України.