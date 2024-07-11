Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 48 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Пожежі зареєстрували у чотирьох районах: Миколаївському, Баштанському, Первомайському та Вознесенському.

З 48 пожеж 46 разів палала суха трава, чагарники на відкритих територіях, пожнивні залишки та в одному випадку тюки соломи на території приватного домоволодіння. Під вогонь потрапили 8 господарчих споруд та покрівля дачного будинку.

Вогнеборці врятували від пожеж 11 житлових будинків, 5 дачних будинків та 7 господарчих будівель. Площа пожеж перевищила 87 га. В одному з випадків внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло займання сухостою.

Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

«В Арбузинській територіальній громаді горіла дерев’яна господарча споруда площею 3 квадратних метрів, причина встановлюється. Покрівлю житлового будинку ліквідували рятувальники у Первомайську, її ймовірно спричинило коротке замикання електромережі. У Братській територіальній громаді горів автомобіль Geely MK на відкритій території на площі 4 квадратних метри, причина встановлюється. На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування співробітників Служби порятунку», — додали в повідомленні.

Від ДСНС працювали 170 вогнеборців, 45 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон.. Також в гасінні рятувальникам допомагало місцеве населення — для підвозу води залучався транспорт від приватних підприємств та фермерських господарств.

Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, як на Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.