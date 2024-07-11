Протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 48 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Пожежі зареєстрували у чотирьох районах: Миколаївському, Баштанському, Первомайському та Вознесенському.
З 48 пожеж 46 разів палала суха трава, чагарники на відкритих територіях, пожнивні залишки та в одному випадку тюки соломи на території приватного домоволодіння. Під вогонь потрапили 8 господарчих споруд та покрівля дачного будинку.
Вогнеборці врятували від пожеж 11 житлових будинків, 5 дачних будинків та 7 господарчих будівель. Площа пожеж перевищила 87 га. В одному з випадків внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло займання сухостою.
«В Арбузинській територіальній громаді горіла дерев’яна господарча споруда площею 3 квадратних метрів, причина встановлюється. Покрівлю житлового будинку ліквідували рятувальники у Первомайську, її ймовірно спричинило коротке замикання електромережі. У Братській територіальній громаді горів автомобіль Geely MK на відкритій території на площі 4 квадратних метри, причина встановлюється. На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування співробітників Служби порятунку», — додали в повідомленні.
Від ДСНС працювали 170 вогнеборців, 45 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон.. Також в гасінні рятувальникам допомагало місцеве населення — для підвозу води залучався транспорт від приватних підприємств та фермерських господарств.
Нагадаємо, як на Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.
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Протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 48 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Пожежі зареєстрували у чотирьох районах: Миколаївському, Баштанському, Первомайському та Вознесенському.
З 48 пожеж 46 разів палала суха трава, чагарники на відкритих територіях, пожнивні залишки та в одному випадку тюки соломи на території приватного домоволодіння. Під вогонь потрапили 8 господарчих споруд та покрівля дачного будинку.
Вогнеборці врятували від пожеж 11 житлових будинків, 5 дачних будинків та 7 господарчих будівель. Площа пожеж перевищила 87 га. В одному з випадків внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло займання сухостою.
«В Арбузинській територіальній громаді горіла дерев’яна господарча споруда площею 3 квадратних метрів, причина встановлюється. Покрівлю житлового будинку ліквідували рятувальники у Первомайську, її ймовірно спричинило коротке замикання електромережі. У Братській територіальній громаді горів автомобіль Geely MK на відкритій території на площі 4 квадратних метри, причина встановлюється. На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування співробітників Служби порятунку», — додали в повідомленні.
Від ДСНС працювали 170 вогнеборців, 45 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон.. Також в гасінні рятувальникам допомагало місцеве населення — для підвозу води залучався транспорт від приватних підприємств та фермерських господарств.
Нагадаємо, як на Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.