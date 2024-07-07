Перший відкритий пляж в Одесі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У період з 2022 по 2024 роки на пляжах Чорного моря загинули 22 людини.

Про це пише hromadske, посилаючись на відповідь поліції Одеської області.

Поліціянти зазначають, що облік та фіксація травмування/загибелі відвідувачів пляжів нормативно-правовими актами не передбачена. А втім, відповідно до інформаційно-аналітичної підсистеми Національної поліції України, у 2022 році було зафіксовано 4 випадки загибелі людей у морі, у 2023 році — 13 випадків загибелі, у 2024 — 5 випадків.

Поліція своєю чергою розгорнула три тимчасові поліційні станції на пляжах Одещини — «Аркадія», «Ланжерон» та «Золотий берег».

— Внаслідок перерозподілу сил та засобів виставляються додаткові наряди та автопатрулі, до виконання вказаних завдань залучається максимальна кількість як підпорядкованого, так і приданого особового складу, зокрема й члени громадських формувань, — повідомили в поліції.

Крім того, фіксуються випадки порушення правил відвідування пляжів, поліція проводить розʼяснювальну роботу щодо небезпеки перебування на узбережжі та у воді.

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрився перший пляж «Калетон». Загалом планують надати доступ до близько 20 локацій у місті та Одеському районі, а також до однієї лагуни в Ізмаїльському районі.

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