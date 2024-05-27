На Харківщині під час обстрілів загинули двоє людей, ще двоє підірвалися на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок удару КАБом зруйновано два приватні будинки, ще вісім — пошкоджені. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік і двоє хлопців 13 і 9 років.
Також у селі Івашки Богодухівського району внаслідок удару з гранатомета постраждав один чоловік.
У селі Стариця Чугуївського району під час артобстрілу одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.
У Вовчанську під час обстрілу пошкоджений будинок, дістала травми одна людина.
На околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі загинули двоє чоловіків.
Нагадаємо, що вночі 27 травня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині.
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На Харківщині під час обстрілів загинули двоє людей, ще двоє підірвалися на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок удару КАБом зруйновано два приватні будинки, ще вісім — пошкоджені. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік і двоє хлопців 13 і 9 років.
Також у селі Івашки Богодухівського району внаслідок удару з гранатомета постраждав один чоловік.
У селі Стариця Чугуївського району під час артобстрілу одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.
У Вовчанську під час обстрілу пошкоджений будинок, дістала травми одна людина.
На околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі загинули двоє чоловіків.
Нагадаємо, що вночі 27 травня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині.