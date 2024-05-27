Харківська область. Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На Харківщині під час обстрілів загинули двоє людей, ще двоє підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначає, що у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок удару КАБом зруйновано два приватні будинки, ще вісім — пошкоджені. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік і двоє хлопців 13 і 9 років.

Також у селі Івашки Богодухівського району внаслідок удару з гранатомета постраждав один чоловік.

У селі Стариця Чугуївського району під час артобстрілу одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

У Вовчанську під час обстрілу пошкоджений будинок, дістала травми одна людина.

На околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі загинули двоє чоловіків.

Нагадаємо, що вночі 27 травня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині.