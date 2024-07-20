У селі Лупареве сталося ДТП, фото: поліція Миколаївщини

У п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупареве водій на автівці збив хлопчика та залишив місце ДТП.

Як повідомляє поліція Миколаївщини, подія сталась близько 20:00.

«За попередніми даними, водій, керуючи автомобілем ГАЗ 2705, допустив наїзд на хлопчика-велосипедиста. У результаті малолітній отримав численні травми, від яких в помер в медичній установі», — йдеться у повідомленні.

У селі Лупареве сталося ДТП, фото: поліція Миколаївщини

У селі Лупареве сталося ДТП, фото: поліція Миколаївщини

Сьогодні вранці поліцейські розшукали власника транспортного засобу, який здійснив наїзд на дитину. Ним виявився 42-річний миколаївець, який після скоєння ДТП переховувався у знайомих.

«За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальні провадження, розпочаті за ознаками частини 1 статті 135 КК України «Залишення в небезпеці» та за частиною 2 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водія слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та нині повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом фігуранту обиратиметься запобіжний захід», — повідомляє пресслужба поліції.

Нагадаємо, що на дорозі біля села Грейгове в Миколаївському районі сталась аварія, в якій загинули троє людей.