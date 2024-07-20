Володимир Зеленський, фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Про це він повідомив у Telegram.

«Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон», – написав він.

Крім того, він повідомив, що відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів.

«Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію. Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові», – додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.