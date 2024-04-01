Президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» двом родинам загиблих захисників з Миколаївської області.

Про це повідомив Офіс президента.

Одержала орден «Золота Зірка» родина пілота тактичної авіації полковника Владислава Рикова, удостоєного звання Героя України посмертно.

Від початку російської збройної агресії Владислав Риков здійснив 385 бойових вильотів, знищив понад 80 російських танків і 65 броньованих машин, 18 пунктів управління й понад 1300 військових РФ. Полковник загинув у лютому 2024 року в Донецькій області внаслідок ураження його літака ворожою ракетою.

Владислав Риков. Фото: Rostyslav Lazarenko/Instagram

Також «Золоту Зірку» Президент передав родині полеглого командира механізованої роти капітана Богдана Калагурського, який брав участь у захисті України від початку повномасштабного вторгнення РФ. У серпні 2022 року Богдан Калагурський стримував ворожий штурм у Миколаївській області та був смертельно поранений.

Богдан Калагурський, фото з родинного архіву

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

Раніше повідомлялося, що закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян неподалік від лінії фронту 3 листопада.