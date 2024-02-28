6 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала будинок жительки Лупаревого Наталії, який вони з чоловіком придбали усього декілька місяців до того.

Про це йдеться в репортажі «НикВести» «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

Декілька років родина проживала у будинку як квартиранти, але у грудні 2021 року дім вдалося викупити у колишніх господарів. Однак оформити документи на право власності Наталія так і не встигла.

Росіяни прицільно вдарили по будинку, від якого залишилося лише декілька стін. Наталія з родиною на той час проживала у Миколаєві.

— Коли ми приїхали, я зайшла у ворота, сіла під забором і плакала, бо не знала з чого починати. Ми тільки у грудні 2021 року його купили, ми ще навіть документи не оформили, ми тут просто ніхто. Нам люди казали, що цей будинок не підлягає відновленню, простіше його знести і на цьому місці побудувати інший, — розповіла жінка.

Вціліла літня кухня поруч з домом, куди господарі тимчасово переїхали, щоб почати відновлювати житло. Дах кухні також був аварійною, тому що її посіло уламками. Через негоду він продовжував руйнуватися, поки вночі стеля не завалилася на ліжко господарям.

Так будинок Наталії виглядає сьогодні. Скриншот з відеорепортажу Так будинок Наталії виглядає сьогодні. Скриншот з відеорепортажу

Наталя розповіла, що працює технічним працівником у Лупарівській школі та має невелику зарплату. Її чоловік тимчасово не працює, тому що в селі немає роботи. Родина не розуміла, за які кошти відбудовувати житло.

— Люди, знайомі допомогли нам купити камінь, давали шифер, щоб ми накрили хоч хату. Щось люди допомогли, десь я в борг взяла, ми збудували веранду, вікна поставили. Нам також допомогли з «Добробату». Мені не вірилося, бо багато хто зараз обіцяє допомогти. Але вони мені повністю замінили дах. Організація нідерландська «ZOA» приїжджала. Вони оцінили вартість і дали нам кошти. Ми купили камінь та цемент, — розповіла жінка.

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