Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: Володимир Зеленський

Один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яку росіяни 8 липня атакували ракетою, не підлягає відновленню.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 12 липня.

«Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню», — сказав Віктор Ляшко.

За словами гендиректор «Охматдиту» Володимира Жовніра, постраждали всі корпуси лікарні, але ступінь пошкоджень різний.

Наразі триває оцінка збитків, а вже наступного тижня «Охматдит» відбере компанію, яка буде проводити будівельні роботи.

За словами міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, загалом на відновлення отримали понад 800 мільйонів гривень — це і гроші, що надійшли на благодійні рахунки лікарні, і державні кошти. В пріоритеті буде ремонт у 1-му, новому корпусі, заміна пошкодженого медобладнання, проєктування та будівництво нового корпусу.

За попередньою оцінкою, на заміну обладнання потрібно 360-400 мільйонів гривень, утім інженери дивляться, чи немає збоїв у візуально цілому обладнані. Він повідомив, що меценати та виробники готові допомогти поставкою медичного обладнання. А все, що не поставлять, закуплять за гроші, які вже є не рахунку лікарні.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».