Вночі терористи вкотре атакували «‎військові цілі»‎ в Миколаєві. Пошкоджень зазнали як цівільні, так і промислові обєкти.

На місцях прильотів побував кореспондент «НикВести».

В місцяхпотрапляння ворожих боєприпасі, а саме в зруйнованому торговому центрі, автосалонах та на промисловому підприємстві вночі спаладнули пожежі. Також, окрім трьох влучань, вибуховою хвилею від ударів було пошкоджено 6 багатоповерхівок: вибито вікна та двері.

Крім того,сталася пожежа автомобілів, що перебували на одній із стоянок.

Як повідомили в обласній прокуратурі, за попередніми даними обстріл здійснювався крилатими ракетами «Калібр». Наразі вже розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни

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Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Нагадаємо, наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях працюють комунальники.