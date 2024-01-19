У Миколаєві відкрили виставку заслуженого художника України Володимира Бахтова, яку приурочили до його дня народження.

Про це повідомляють у Центральній бібліотеці імені Кропивницького.

Виставка має назву «Ойкумена художника Володимира Бахтова». Ойкумена — освоєна людством частина світу. У нашій мові грецьке слово традиційно перекладалось як «Всесвіт». Виставка відкрилася в ювілейний день народження митця, йому виповнилося 70 років.

Володимир Бахтов народився 17 січня 1954 році у селищі Золоте, Луганської області. Він художник з більш ніж 40-річним досвідом роботи в образотворчому мистецтві.

Зазначається, що художник працює у різних техніках: класичній, офорт, темперний живопис. Також він серед провідних українських художників, які працюють у мистецтві ленд-арту.

Його роботи виставляються з 1976 року, як в Україні, так і за кордоном, а саме: Бельгії, Болгарії, Канаді, Монголії, Німеччині, Португалії, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії, тощо.

В «Артгалереї на Потьомкінській» представлено 12 робіт. Вони із різних циклів, написані в різні роки. «Експозиція представляє «фрагменти» Ойкумени Володимира Бахтова.

«Для художника його Ойкумена поділяється на два простори: Мала Ойкумена Ольвії та Миколаєва на Дніпро-бузькому лимані та Велика Ойкумена Середземномор’я, яким він подорожував у минулому, та Європи, в якій він перебуває зараз. Мала Ойкумена представлена краєзнавчим компонентом: натюрмортами з моделями та гравюрами кораблів, побудованих в Миколаєві, морським знаряддям та старовинними картами міста і земель навколо нього. Ці карти свого часу були зроблені на замовлення Музею Суднобудування та Флоту і є свого роду документом його створення. Велика Ойкумена відображена в археологічних натюрмортах із зображенням античних артефактів з музею Портоферрайо, над якими художник працював в Італії на острові Ельба під час свого морського вояжу. Третя група робіт — це фігуративні полотна, на яких персонажі і археологічний ландшафт представляють взаємопоєднане ціле, ніби постулюючи неможливість для суб’єкта позбавитися власної історії, яка є і тягарем, і єдиним можливим середовище існування, яким би важким її каміння не було», — йдеться у повідомленні.

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Виставка картин Бахтова. Фото: бібліотеки ім. Кропивницького

Раніше повідомлялося, що миколаївський Художник Володимир Бахтов допомагає дітям українських біженців в Німеччині. Разом з дружиною Тетяною вони реалізують проект «Малюємо світ разом — 2» в німецькому місті Бад Заульгау.

Нагадаємо, що у Києві в арт-центрі «Ya Gallery» проходить виставка миколаївського художника Дмитра Молдованова «Дорога до слона».