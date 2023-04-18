|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|05:58
|Захід сонця:
|19:44
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|05:57
|Захід сонця
|19:57
|Температура завтра:
|C°
Внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише «Радіо Свобода».
Він вказав на те, що 18 квітня – у Міжнародний день пам’яток та історичних місць – в Україні відзначають День пам’яток історії та культури.
— Більше 550 – саме стільки пам’яток та об’єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Війна триває, тому ми кожного дня фіксуємо нові руйнування, – заявив він.
Олександр Ткаченко додав, що наразі під охороною держави перебувають 109 930 пам’яток, понад 130 тисяч об’єктів культурної спадщини перебувають на державному обліку. Частина з них є в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
— Культурна спадщина – це ключовий елемент ідентифікації української нації та фактор національної безпеки України. Війна стала поштовхом для трансформації розуміння останнього. Саме тому ми піднімаємо культурну спадщину – пам’ятки історії та культури, визначні місця та традиції – на новий рівень значимості для кожного всередині країни та в світі, – додав міністра.
Нагадаємо, одним з можливих об’єктів, що планують реалізувати як пілотні в рамках розробки нового генерального плану Миколаєва може стати Спаський пагорб.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише «Радіо Свобода».
Він вказав на те, що 18 квітня – у Міжнародний день пам’яток та історичних місць – в Україні відзначають День пам’яток історії та культури.
— Більше 550 – саме стільки пам’яток та об’єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Війна триває, тому ми кожного дня фіксуємо нові руйнування, – заявив він.
Олександр Ткаченко додав, що наразі під охороною держави перебувають 109 930 пам’яток, понад 130 тисяч об’єктів культурної спадщини перебувають на державному обліку. Частина з них є в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
— Культурна спадщина – це ключовий елемент ідентифікації української нації та фактор національної безпеки України. Війна стала поштовхом для трансформації розуміння останнього. Саме тому ми піднімаємо культурну спадщину – пам’ятки історії та культури, визначні місця та традиції – на новий рівень значимості для кожного всередині країни та в світі, – додав міністра.
Нагадаємо, одним з можливих об’єктів, що планують реалізувати як пілотні в рамках розробки нового генерального плану Миколаєва може стати Спаський пагорб.