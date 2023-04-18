Внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише «Радіо Свобода».

Він вказав на те, що 18 квітня – у Міжнародний день пам’яток та історичних місць – в Україні відзначають День пам’яток історії та культури.

— Більше 550 – саме стільки пам’яток та об’єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Війна триває, тому ми кожного дня фіксуємо нові руйнування, – заявив він.

Олександр Ткаченко додав, що наразі під охороною держави перебувають 109 930 пам’яток, понад 130 тисяч об’єктів культурної спадщини перебувають на державному обліку. Частина з них є в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

— Культурна спадщина – це ключовий елемент ідентифікації української нації та фактор національної безпеки України. Війна стала поштовхом для трансформації розуміння останнього. Саме тому ми піднімаємо культурну спадщину – пам’ятки історії та культури, визначні місця та традиції – на новий рівень значимості для кожного всередині країни та в світі, – додав міністра.

Нагадаємо, одним з можливих об’єктів, що планують реалізувати як пілотні в рамках розробки нового генерального плану Миколаєва може стати Спаський пагорб.