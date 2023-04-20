СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 мільйонів гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ «Укртрансгаз».

Про це повідомили у СБУ.

— Накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО, – йдеться в повідомленні.

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 мільйонів гривень.

Як розповіли в СБУ, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

Нагадаємо, що раніше суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві — майно Чорноморського суднобудівного заводу, та порт в Очакові. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, в липні 2022 року позафракційний народний депутат, мільярдер Вадим Новинський склав свій мандат, повідомивши, що планує присвятити свій час гуманітарним та економічним питанням.

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Вадима Новинського.



