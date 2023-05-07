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В Україні запрацював новий застосунок «ТурБОТа про ВПО»: чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій.
— До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, поки що застосунок розроблено для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.
Проєкт реалізується Кримськотатарським ресурсним центром у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні.
Щоб скористатися чат-ботом «ТурБОТа про ВПО», потрібно перейти за посиланням.
Нагадаємо, що у Миколаєві запрацював чат-бот Mykolaiv Help, який допомагає мешканцям та гостям міста знайти корисну інформацію щодо гуманітарної допомоги, усунути аварійну ситуацію чи вирішити іншу проблему. Щоб надіслати звернення достатньо зайти зі смартфону у Telegram або Viber та відповісти на прості питання.
В Україні запрацював новий застосунок «ТурБОТа про ВПО»: чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в приймаючі громади.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій.
— До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, поки що застосунок розроблено для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.
Проєкт реалізується Кримськотатарським ресурсним центром у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні.
Щоб скористатися чат-ботом «ТурБОТа про ВПО», потрібно перейти за посиланням.
Нагадаємо, що у Миколаєві запрацював чат-бот Mykolaiv Help, який допомагає мешканцям та гостям міста знайти корисну інформацію щодо гуманітарної допомоги, усунути аварійну ситуацію чи вирішити іншу проблему. Щоб надіслати звернення достатньо зайти зі смартфону у Telegram або Viber та відповісти на прості питання.