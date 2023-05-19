Демонтаж зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві обійдеться в 5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

За таку суму підрядник повинен буде до 31 липня виконати роботи зі збирання та демонтажу пошкодженої будівлі вишу (блоки А та Г, – прим.). Оскільки торги було оголошено «з особливостями», вони триватимуть всього 9 днів – переможця обиратимуть вже 26 травня.

Нагадаємо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.

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