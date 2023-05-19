Олександр Сєнкевич, фото з запуску водопостачання у Варварівку, листопад 2020 року

Через два роки після завершення будівництва було введено в експлуатацію дюкер через річку Південний Буг в Миколаєві, який має забезпечити жителів мікрорайонів Варварівка, а також Велика та Мала Корениха центральним водопостачанням.

Про це у коментарі «НикВести» розказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

На наступному тижні дюкер планується передати на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал», після чого у жителів Варварівки буде можливість здійснити підключення до системи водопостачання.

За словами Олександра Сєнкевича, проблема з введенням дюкера в експлуатацію мала бюрократичний характер. Також там були проведені певні ремонтні роботи.

— На наступному тижні дюкер буде переданий на баланс водоканалу. там була проблема в тому, що з нового року змінили правила введення в експлуатацію — через Дію. Ось буквально днями Дія його прийняла вже, вони його відремонтували, - сказав Олександр Сєнкевич.

Зараз готується розпорядчий документ про передачу дюкера на баланс водоканалу. Він вже зданий в експлуатацію і перебуває на балансі Департаменту житлово-комунального господарства, який був замовником будівництва.

В найближчих планах — будівництво двох розвідних кілець, щоби забезпечити можливість підключення до водопостачання для усіх мешканців мікрорайону, розказав «НикВести» генеральний директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко.

Мер Олександр Сєнкевич додав також, що місто розглядає можливість залучення на цей проект сторонніх коштів — він планує звернутися до іноземних партнерів, щоб ті допомогли з будівництвом.

— Ми розглядаємо варіант звернення на наших іноземних партнерів щодо можливості будівництва двох кілець, які ми збиралися будувати ще до повномасштабної війни. Але оскільки це капітальне будівництво, зараз ми не можемо витратити на це кошти. Це два додаткових кільця по роздачі поди у Варварівці. Сам по собі дюкер заходить у Варварівку, а від нього ще іде у вигляді окулярів вліво та вправо два водяних кільця, до яких люди будуть підключатися, щоб їм було ближче. Щоб два мікрорайони могли повноцінну підключитися, - розказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, фактично уже з наступного тижня ті, хто має можливість підключитися до центрального водопостачання, зможуть це зробити.

У відповідь на інформаційний запит «НикВести» технічний директор КП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс 12 травня повідомив, що станом на 8 травня технічні умови щодо приєднання житлових будинків до побудованих магістральних мереж у мікрорайоні Варварівка не видавались.

— Станом на травень 2023 року надати інформацію стосовно прогнозування кількості абонентів, які можуть бути підключені до побудованих відопровідних мереж, неможливо, - додає Василь Тельпіс.

Згідно з проектною документацією, пропускна спроможність дюкера розраховувалась для забезпечення водопостачання 19 тисяч населення, у тому числі: Варварівка — 13 тисяч, Велика Корениха — 4,75 тисячі, Мала Корениха — 1,65 тисячі жителів.

Нагадаємо, що будівництво дюкера почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

Нагадаємо, що 27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Згодом у грудні 2021 року в департаменті повідомили, що дюкер у Варварівці знаходиться у статусі об'єкта незавершеного будівництва. Терміни його передачі на баланс «Миколаївводоканалу» не вказувалися.