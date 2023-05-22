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Сьогодні вдень, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це з місця події повідомляє кореспондент НикВести.
Аварія за участі тролейбуса та двох легкових авто, одна з яких учбова, сталася на пішохідному переході поряд із зупинкою «Водопровідна». Про постраждалих наразі не відомо.
Наразі рух проспектом у напрямку вулиці Карпенко ускладнений. Через ДТП водіям доводиться обʼїзджати місце пригоди по зеленій смузі.
Раніше повідомлялось, у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Як наслідок, одна з них в'їхала в стіну одного з кафе міста.
Сьогодні вдень, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це з місця події повідомляє кореспондент НикВести.
Аварія за участі тролейбуса та двох легкових авто, одна з яких учбова, сталася на пішохідному переході поряд із зупинкою «Водопровідна». Про постраждалих наразі не відомо.
Наразі рух проспектом у напрямку вулиці Карпенко ускладнений. Через ДТП водіям доводиться обʼїзджати місце пригоди по зеленій смузі.
Раніше повідомлялось, у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Як наслідок, одна з них в'їхала в стіну одного з кафе міста.